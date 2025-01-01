Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1478
Folge 1478: Der Schulbus

44 Min.Ab 12

Gerade noch rechtzeitig kann Sandra ihren Mann aus der Garage ziehen, bevor er durch die Abgase seines Wagens vergiftet wird. Wollte sich Nina an Steffen rächen, weil er angeblich einen Autounfall verursacht hat, bei dem ihr Sohn und zwei weitere Kinder ums Leben gekommen sind?

