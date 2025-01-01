Richterin Barbara Salesch
Folge 1482: Zwei Welten
44 Min.Ab 12
Völlig verzweifelt wird der Versicherungsmakler Michael neben der Leiche der Bordellbesitzerin Veronika gefunden. Hat Michael seine Freundin erschlagen, weil sie weiter als Prostituierte gearbeitet hat? Aber auch Veronikas Bruder Sven könnte einen Grund gehabt haben, seine Schwester aus dem Weg zu räumen, denn Veronika plante, das Bordell hinter seinem Rücken zu verkaufen ...
