Richterin Barbara Salesch
Folge 1470: Eine Mauer aus Lügen
43 Min.Ab 12
Die kleine Lilly wollte eigentlich nur ihren Opa von dessen Metzgerei abholen, als sie ihn halb erfroren in der Kühlkammer findet. Für Albrecht steht fest, dass ihn sein Sohn Martin eingesperrt hat. Einen Grund dafür hätte Martin, denn er hat herausgefunden, dass er eine Schwester haben muss, über deren Verbleib sich seine Eltern ausschweigen. Angeblich sei sie tot. Doch warum gibt es keine Sterbeurkunde?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1