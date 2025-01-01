Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1470
43 Min.Ab 12

Die kleine Lilly wollte eigentlich nur ihren Opa von dessen Metzgerei abholen, als sie ihn halb erfroren in der Kühlkammer findet. Für Albrecht steht fest, dass ihn sein Sohn Martin eingesperrt hat. Einen Grund dafür hätte Martin, denn er hat herausgefunden, dass er eine Schwester haben muss, über deren Verbleib sich seine Eltern ausschweigen. Angeblich sei sie tot. Doch warum gibt es keine Sterbeurkunde?

SAT.1
