Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Zurückgewiesen

SAT.1Staffel 9Folge 1481
Zurückgewiesen

ZurückgewiesenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1481: Zurückgewiesen

44 Min.Ab 12

Wollte sich Finja Michels an ihrem Chef, dem Restaurantbesitzer Rene Hardenberg, dafür rächen, dass er sie entlassen hat? Heimtückisch und äußerst brutal wurde er in seiner Küche mit einem Fleischklopfer niedergeschlagen, wobei er eine Platzwunde und eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hat. Und welche Rolle spielt das Verschwinden von Renes Ehefrau Elisabeth?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen