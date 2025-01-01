Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Aus freiem Willen

SAT.1Staffel 9Folge 1474
Aus freiem Willen

Aus freiem WillenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1474: Aus freiem Willen

44 Min.Ab 12

Weil Maren sich vehement weigert, ihrem todkranken Bruder Knochenmark zu spenden, soll ihre Schwägerin Antonia sie von einem Rheindampfer gestoßen haben. In letzter Sekunde kann Maren aus den nächtlichen Fluten gerettet werden. Handelte Antonia wirklich aus purer Verzweiflung oder steckt vielleicht doch Marens Ex-Freund Nils dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen