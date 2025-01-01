Richterin Barbara Salesch
Folge 1486: Endstation
44 Min.Ab 12
Als Franziska nachts ihre völlig aufgelöste Mitbewohnerin nackt in der Dusche findet, ist sie sofort davon überzeugt, dass Mia vergewaltigt wurde. Ist sie wirklich vom Fahrkartenkontrolleur in der letzten U-Bahn missbraucht worden oder gab es gar keinen sexuellen Übergriff?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1