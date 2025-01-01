Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1480
43 Min.Ab 12

Für Maya kommt jede Hilfe zu spät, als sie von ihrem Vater im Tannenwald gefunden wird: Nachdem sie niedergeschlagen wurde, hat man ihr mit einer abgeschlagenen Flasche die Halsschlagader durchtrennt. Hat sich ihr verheirateter Freund Peter so seiner schwangeren Geliebten entledigt? Oder wurde Maya Opfer eines Raubmordes?

SAT.1
