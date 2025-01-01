Richterin Barbara Salesch
Folge 1473: Wehrlos
44 Min.Ab 12
Melanie wacht mit Schmerzen im Unterleib und blutbeschmiert in einem heruntergekommenen Treppenhaus auf und hat keinerlei Erinnerung daran, was in der Nacht passiert ist. Wurde sie ein Opfer der Vergewaltigungsdroge Liquid Ecstasy? Auf der Party ihrer Freundin Vanessa hatte sie schließlich nicht mehr als zwei Gläser Bowle getrunken. Vanessas Ex-Freund Alexander hatte Melanie nach der Feier begleitet, aber ist er auch der Täter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1