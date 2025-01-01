Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1488
44 Min.Ab 12

Der vor Kurzem aus der Haft entlassene Alessandro soll seinen ehemaligen Kollegen Daniel brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Daniel jedoch streitet ab, den Täter von früher zu kennen. Schnell wird klar, dass hinter der Tat viel mehr stecken muss, als er zugeben will ...

SAT.1
