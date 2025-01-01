Richterin Barbara Salesch
Folge 1489: Tass Kaff
43 Min.Ab 12
Peter wäre in seinem Kiosk fast verbrannt, wenn seine Ehefrau Sabine ihn nicht rechtzeitig gerettet hätte. Er ist sich ganz sicher, dass nur seine Konkurrentin Cassandra als Brandstifterin in Frage kommt. Seitdem sie gegenüber von Peters Kiosk eine Espressobar eröffnet hat, liefern sich die beiden einen erbitterten Streit um die Kundschaft.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1