Richterin Barbara Salesch

Hundeleben

SAT.1Staffel 9Folge 1490
Folge 1490: Hundeleben

44 Min.Ab 12

Henning ist angeklagt, seine Schwiegermutter Gudrun und ihren Hund Walter getötet zu haben, um an ihr Geld zu kommen. Mehrfach hat sich die Frau geweigert, ihrer Tochter Sonja und ihrem Mann aus finanzieller Not zu helfen - viel lieber hat sie ihrem Hund schicke Accessoires gegönnt ...

SAT.1
