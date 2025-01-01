Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1495
44 Min.Ab 12

Molly ist angeklagt, den ARGE-Ermittler Heinrich mit einer Holzlatte in ihrem Keller erschlagen zu haben. Hat die Hartz IV-Empfängerin wirklich nach Strich und Faden betrogen und wurde deswegen von ihrer verhassten Nachbarin beim Arbeitsamt angeschwärzt? Oder ist der Ermittler in dem Keller des Mietshauses einem anderen Sünder auf die Schliche gekommen?

SAT.1
