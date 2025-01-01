Richterin Barbara Salesch
Folge 1495: Schmutzige Wäsche
44 Min.Ab 12
Molly ist angeklagt, den ARGE-Ermittler Heinrich mit einer Holzlatte in ihrem Keller erschlagen zu haben. Hat die Hartz IV-Empfängerin wirklich nach Strich und Faden betrogen und wurde deswegen von ihrer verhassten Nachbarin beim Arbeitsamt angeschwärzt? Oder ist der Ermittler in dem Keller des Mietshauses einem anderen Sünder auf die Schliche gekommen?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
