Richterin Barbara Salesch
Folge 1496: Skrupellos
43 Min.Ab 12
Den Polizeibeamten bietet sich ein grauenhaftes Bild, als sie nach einem Notruf die Villa der Staranwältin Tosca betreten: Neben der erdrosselten Juristin, der ein Bündel Spielgeld in den Rachen gestopft worden ist, hockt eine völlig verstörte Frau namens Lea, die behauptet, der Mörder hielte sich noch im Haus auf. Als sich herausstellt, dass Lea die Geliebte von Toscas Ehemann Oliver ist, zweifeln die Beamten an ihrer Aussage ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
