Richterin Barbara Salesch
Folge 1500: Die Politesse
44 Min.Ab 12
Weil seine Frau Hannah bei einer unfreiwilligen Hausgeburt in der Silvesternacht fast verblutet wäre, soll Jakob die Politesse Henriette vier Tage später an ein Schild gefesselt haben - sie hatte veranlasst, dass sein Auto abgeschleppt wurde. Sind Jakob tatsächlich die Sicherungen durchgebrannt, nachdem er sich ohnehin seit Monaten von der Ordnungshüterin schikaniert gefühlt hatte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
