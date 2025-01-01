Richterin Barbara Salesch
Folge 1503: Der Racheengel
44 Min.Ab 12
Die Ärztin Maxime ist angeklagt, Christoph im Park mit einem Stein niedergeschlagen und in der Kälte liegen gelassen zu haben. Hat sich Maxime für ihre Freundin Nicole, die mit Christoph verheiratet ist, gerächt? Wenige Stunden vor der Tat hat sie Nicole zusammengeschlagen in ihrer Wohnung angetroffen. Maxime ist davon überzeugt, dass Christoph seine Frau schlägt ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1