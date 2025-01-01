Richterin Barbara Salesch
Folge 1505: Das Wespennest
44 Min.Ab 12
Benjamin stirbt qualvoll nachdem er in seiner Gartenlaube von 23 Wespen gestochen wurde. Machte sich Anita das Wissen um seine Wespenallergie zunutze, um sich an ihrem ehemaligen Peiniger zu rächen? Vor sieben Jahren wurde sie nämlich von Benjamin entführt und in einem Keller mehrere Monate gefangen gehalten ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1