Richterin Barbara Salesch
Folge 1507: Kinderlos
44 Min.Ab 12
Aus Wut und Frustration soll Julia ihre Schwester Stefanie im Swimmingpool ertränkt haben. Julia kann keine Kinder bekommen und Stefanie sollte ein Kind von Julias Mann Mirko austragen, aber sie erlitt eine Fehlgeburt - Julia gibt Stefanie die Schuld daran. Oder hat jemand aus Stefanies dunkler Vergangenheit einen Grund gehabt, sie zu ermorden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1