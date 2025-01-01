Richterin Barbara Salesch
Folge 1508: Verdrängt
44 Min.Ab 12
Gerade vorzeitig aus der Haft entlassen, wird Geraldine auf einer einsamen Straße von einem Auto erfasst und getötet. Hat Maria sie überfahren, weil sie vor zwölf Jahren ihre zweijährige Tochter Anke ertränkt hat? Oder stimmt es, dass Maria den Tod ihrer Tochter verkraftet hat, ganz im Gegensatz zu ihrem Sohn Ben?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1