Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Nicht mein Kind!

SAT.1Staffel 9Folge 1510
Nicht mein Kind!

Nicht mein Kind!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1510: Nicht mein Kind!

44 Min.Ab 12

Der 32-jährige Kai wird beschuldigt, den asiatischen Kollegen seiner Frau mit einem schweren Keramik-Blumentopf niedergeschlagen zu haben. Ist er ausgerastet, weil sie wenige Stunden zuvor ein Baby mit unübersehbarem asiatischem Einschlag zur Welt gebracht hat? Oder hat Changs transsexueller Freund Martin zugeschlagen und sich erhofft, dass Chang ihm 1.000 Euro Schulden aus Dankbarkeit erlässt, wenn er sich anschließend als Retter aufspielt?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen