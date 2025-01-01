Zum Inhalt springenBarrierefrei
E-Mail für dich

SAT.1Staffel 9Folge 1512
44 Min.Ab 12

Jasmin findet die 16-jährige Sabrina nackt und besinnungslos auf dem Sofa ihres Ex-Freundes Volker. Kurz darauf betritt der 33-Jährige scheinbar überrascht seine Wohnung. Wollte er sich tatsächlich sexuell an dem Mädchen vergehen und Jasmin hat, durch ihr Erscheinen, im letzten Augenblick eine Vergewaltigung verhindert?

