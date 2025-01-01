Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrecken im Internat

SAT.1Staffel 9Folge 1514
44 Min.Ab 12

Die Lehrerin Astrid wird beschuldigt, in dem Kellerraum eines Internats Feuer gelegt zu haben. Wollte sie ihrem Freund Johannes, der Architekt ist und kurz vor der Insolvenz steht, einen Großauftrag verschaffen? Ein grausiger Fund wirft weitere Fragen auf: Während der Löscharbeiten wird in demselben Gebäude die Leiche der 16-jährigen Lisa gefunden.

