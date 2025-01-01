Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Zu weit gegangen

SAT.1Staffel 9Folge 1515
Zu weit gegangen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1515: Zu weit gegangen

44 Min.Ab 12

Jürgen ist angeklagt, den Hofbesitzer Martin mit einem Hufeisen erschlagen zu haben, weil er angeblich seine 15-jährige Tochter Josy sexuell missbraucht haben soll. Obwohl sie abstreitet, jemals von Martin angefasst worden zu sein, scheint sie etwas zu verschweigen.

SAT.1
