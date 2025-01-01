Richterin Barbara Salesch
Folge 1517: Die Lektion
43 Min.Ab 12
Nur um an das Diamantencollier ihrer verstorbenen Mutter zu kommen, soll Tanja ihren Vater Rainer in seinem Haus überfallen haben. Hat sie sich mit diesem Raub ihren großen Traum, ein eigenes Tattoo-Studio, erfüllen wollen oder ist sie unschuldig?
