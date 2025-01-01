Richterin Barbara Salesch
Folge 1518: Junges Gemüse
44 Min.Ab 12
In einem stinkenden Müllcontainer kommt Harald zu sich, nachdem er niedergeschlagen und ausgeraubt worden ist. Hat Orkun ihn dort eingesperrt, um ihm einen Denkzettel zu verpassen? Obwohl seine Schwester Aylin das Gegenteil behauptet, glaubt Orkun nämlich, dass Harald seine Schwester geschwängert und sitzen gelassen hat ...
