Richterin Barbara Salesch

Die offene Rechnung

SAT.1Staffel 9Folge 1519
Die offene Rechnung

Richterin Barbara Salesch

Folge 1519: Die offene Rechnung

44 Min.Ab 12

Die Prostituierte Tatjana wird beschuldigt, ihre ehemals beste Freundin und Kollegin Miriam im Hinterhof eines Bordells erschossen zu haben. Was hat die Freundschaft der beiden Frauen zerstört und wo war Miriam für ein Jahr untergetaucht?

