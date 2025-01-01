Richterin Barbara Salesch
Folge 1519: Die offene Rechnung
44 Min.Ab 12
Die Prostituierte Tatjana wird beschuldigt, ihre ehemals beste Freundin und Kollegin Miriam im Hinterhof eines Bordells erschossen zu haben. Was hat die Freundschaft der beiden Frauen zerstört und wo war Miriam für ein Jahr untergetaucht?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1