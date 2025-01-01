Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Falsche Wahl

SAT.1Staffel 9Folge 1520
Folge 1520: Falsche Wahl

44 Min.Ab 12

Steffen ist angeklagt, Jan, den Ex-Freund seiner verstorbenen Tochter, vor eine einfahrende Bahn gestoßen zu haben. Hat er sich für den Drogentod seiner Tochter gerächt, weil er davon überzeugt ist, dass Jan sie zum Drogenkonsum verführt hat? Jan verkehrt in äußerst dubiosen Kreisen und es ist kein Geheimnis, dass der Drogendealer Charly noch eine Rechnung mit ihm offen hat.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
