Richterin Barbara Salesch

Die Stars von morgen

SAT.1Staffel 9Folge 1523
Die Stars von morgen

Folge 1523: Die Stars von morgen

44 Min.Ab 12

Dem Musikproduzenten Siegfried wird mit einer Gasfanfare das Gehör auf dem linken Ohr zerstört. Hat sich "Popsternchen" Janine an ihm gerächt, weil er ein Videoband von ihr an die fragwürdige Fernsehsendung "Die Stars von morgen" geschickt und sie so öffentlich gedemütigt hat? Aber auch ihre Schwester hätte ein Motiv ...

SAT.1
