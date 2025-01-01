Richterin Barbara Salesch
Folge 1523: Die Stars von morgen
44 Min.Ab 12
Dem Musikproduzenten Siegfried wird mit einer Gasfanfare das Gehör auf dem linken Ohr zerstört. Hat sich "Popsternchen" Janine an ihm gerächt, weil er ein Videoband von ihr an die fragwürdige Fernsehsendung "Die Stars von morgen" geschickt und sie so öffentlich gedemütigt hat? Aber auch ihre Schwester hätte ein Motiv ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1