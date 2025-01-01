Richterin Barbara Salesch
Folge 1525: Belogen
44 Min.Ab 12
Mittels eines manipulierten Gasherdes soll Emma das Haus ihrer Adoptivmutter Marie in die Luft gesprengt und diese getötet haben. Konnte die junge Frau die Lüge nicht verkraften, dass ihre vermeintliche Mutter in Wirklichkeit ihre Tante ist? Und welche Rolle spielt die Theorie ihres Vaters Gerhard, der glaubt, dass Marie damals die eigene Schwester ermordet hat, um an den Säugling Emma zu gelangen?
