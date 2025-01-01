In Wirklichkeit ist alles andersJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1529: In Wirklichkeit ist alles anders
44 Min.Ab 12
Nur zufällig wird Franz von einer Augenzeugin davor bewahrt, in der Wohnung seiner Tochter erschlagen zu werden. Zunächst beschuldigt er Toni, den neuen Freund seiner Tochter Danielle. Einen Grund für die Tat kann er jedoch nicht angeben. Aber warum zieht Franz am nächsten Tag seine Aussage zurück und behauptet plötzlich, den Täter nicht erkannt zu haben?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1