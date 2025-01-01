Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

In Wirklichkeit ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 1529
In Wirklichkeit ist alles anders

Folge 1529: In Wirklichkeit ist alles anders

44 Min.Ab 12

Nur zufällig wird Franz von einer Augenzeugin davor bewahrt, in der Wohnung seiner Tochter erschlagen zu werden. Zunächst beschuldigt er Toni, den neuen Freund seiner Tochter Danielle. Einen Grund für die Tat kann er jedoch nicht angeben. Aber warum zieht Franz am nächsten Tag seine Aussage zurück und behauptet plötzlich, den Täter nicht erkannt zu haben?

