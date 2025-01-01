Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

... Meine Tochter, nicht mein Sohn

SAT.1Staffel 9Folge 1532
... Meine Tochter, nicht mein Sohn

... Meine Tochter, nicht mein SohnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1532: ... Meine Tochter, nicht mein Sohn

44 Min.Ab 12

Maurermeister Thorsten soll seine transsexuelle Stieftochter Andrea überfallen und zusammengeschlagen haben. Hat Thorsten sie bestraft, weil sie gegen seinen Willen als Mann gekleidet auf die Straße gegangen ist, oder hat Andreas Ex-Freund Stefan sie beinahe umgebracht, weil er nicht damit zurechtgekommen ist, dass sie sich nach ihrer Trennung von ihm geoutet hat?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen