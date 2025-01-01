Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Büdchenvater

SAT.1Staffel 9Folge 1534
Der Büdchenvater

Der BüdchenvaterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1534: Der Büdchenvater

44 Min.Ab 12

Voller Wut soll Gaby ihren Exfreund erst bewusstlos geschlagen und anschließend mit voller Wucht zwischen die Beine getreten haben. Hat sie die Fassung verloren, weil sie per Zufall erfahren hat, dass Volker sie schon während ihrer Beziehung mit der jungen Russin Nadja betrogen hatte? Der Beweis für die Untreue heißt Lisa und ist zwei Monate alt. Oder hat sich einer seiner verprellten Saufkumpane gerächt, die er seit Lisas Geburt völlig ignoriert hat?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen