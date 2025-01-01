Richterin Barbara Salesch
Folge 1538: Ruf mich an!
44 Min.Ab 12
Nachdem Rita die Stimme ihres Ehemannes Uwe auf einer Telefonsexhotline erkannt hat, soll sie heimlich die Handbremse seines Autos gelöst haben - der Mann wurde von seinem Wagen eingeklemmt und zog sich schwere Prellungen und Quetschungen zu. Rita streitet die Tat vehement ab, aber der Nachbar Herbert ist sicher, dass sie vom Tatort geflohen ist.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1