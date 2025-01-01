Richterin Barbara Salesch
Folge 1542: Unter Verschluss
43 Min.Ab 12
Um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, soll der 23-jährige Florian seine 16-jährige Freundin Pia dazu genötigt haben, 14 Tage lang einen Keuschheitsgürtel zu tragen. Florian weist den Vorwurf weit von sich. Aber warum wurde ausgerechnet in seiner Wohnung der Schlüssel für den Gürtel gefunden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1