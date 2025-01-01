Richterin Barbara Salesch
Folge 1543: Klick mich ich will dich
44 Min.Ab 12
Völlig unerwartet trifft die 46-jährige Anna die Nachricht, dass sie schwanger ist. Noch größer ist der Schock, dass ihr langjähriger Freund Thomas, ein Lehrer, sie deshalb verlässt. Hat sie sein Fahrrad manipuliert, so dass er ungebremst einen Abhang hinuntergerast und dabei schwer gestürzt ist? Oder steckt womöglich Jenny dahinter? Schließlich ist sie von der Schule geflogen, weil Thomas dahinter gekommen ist, dass sie sich auf der Schultoilette prostituiert.
