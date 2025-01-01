Richterin Barbara Salesch
Folge 1546: Der Sexparkplatz
44 Min.Ab 12
Auf einem Sexparkplatz stolpert der Spanner Sven über die Leiche von Brummifahrer Peter. Wurde er von seinem Kollegen Rolf erstochen, weil Peter mit Rolfs Frau Angie nach Spanien durchgebrannt ist? Oder wurde Uschi, die sich noch unmittelbar vor der Tat mit dem Opfer vergnügt hat, zur Mörderin?
