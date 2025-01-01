Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vorurteile

SAT.1Staffel 9Folge 1549
Vorurteile

Folge 1549: Vorurteile

44 Min.Ab 12

Der vorbestrafte Eric ist angeklagt, die 17-jährige Anna, die aus einer wohlhabenden Familie stammt, erwürgt und bestohlen zu haben. War seine Liebe zu Anna nur gespielt? Aber warum war sie offiziell noch mit ihrem Freund Alexander zusammen?

SAT.1
