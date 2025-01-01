Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Zweiter Frühling

SAT.1Staffel 9Folge 1552
Zweiter Frühling

Folge 1552: Zweiter Frühling

44 Min.Ab 12

Brigitte muss sich verantworten, weil sie ihrer Schwiegermutter Silvia schwere Prellungen und Quetschungen zugefügt hat - sie soll die 60-Jährige während des Mittagsschlafes überrascht haben. Brigitte stört sich schon lange am freizügigen Leben der flippigen Rentnerin, das auf ihre Tochter Jennifer abzufärben scheint. Aber ist Brigitte wirklich die Täterin oder war es Silvias erheblich jüngerer Lover James, der eigentlich nur an ihrem Geld interessiert ist?

SAT.1
