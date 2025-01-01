Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Camp der guten Hoffnung

SAT.1Staffel 9Folge 1553
Folge 1553: Camp der guten Hoffnung

44 Min.Ab 12

Um aus einem Erziehungscamp für straffällige Jugendliche fliehen zu können, soll der 16-jährige Jan allen Betreuern Drogen ins Essen gemischt haben. Ist er für die Tat verantwortlich oder bezichtigt ihn Margot, die Leiterin des Camps, zu Unrecht? Welche Rolle spielt der Praktikant Ron?

SAT.1
