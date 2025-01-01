Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wasser marsch!

SAT.1Staffel 9Folge 1554
Folge 1554: Wasser marsch!

44 Min.Ab 12

Fred erleidet durch den harten Wasserstrahl eines Feuerwehrschlauches schwere Prellungen am ganzen Körper - auch am Hoden. Wer hat Interesse daran, ihn an seiner empfindlichsten Stelle zu verletzen? War es Susi, die sich wegen einer Vergewaltigung und anhaltender sexueller Belästigungen rächen wollte? Oder steckt Hansi dahinter, der ständig von Fred schikaniert wird?

