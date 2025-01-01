Richterin Barbara Salesch
Folge 1554: Wasser marsch!
44 Min.Ab 12
Fred erleidet durch den harten Wasserstrahl eines Feuerwehrschlauches schwere Prellungen am ganzen Körper - auch am Hoden. Wer hat Interesse daran, ihn an seiner empfindlichsten Stelle zu verletzen? War es Susi, die sich wegen einer Vergewaltigung und anhaltender sexueller Belästigungen rächen wollte? Oder steckt Hansi dahinter, der ständig von Fred schikaniert wird?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1