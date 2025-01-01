Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 1557
45 Min.Ab 12

Mit einem Messer im Rücken schleppt sich Emily mit letzter Kraft zu ihrem Nachbarn Bastian. Hat ihre Schwester Julia die Nerven verloren und die Tat aus Wut begangen? Während Emily monatelang auf Weltreise war, hat sich Julia ganz allein um den kranken Vater gekümmert und ihre Lebensträume begraben müssen ...

SAT.1
