Richterin Barbara Salesch
Folge 1558: Die Last mit der Lust
44 Min.Folge vom 06.02.2021Ab 12
Aus Eifersucht soll George seinen ehemaligen Arbeitsplatz, die Call-Boy-Agentur "Lovers Club", in Brand gesteckt haben. Ist er durchgedreht, weil er gesehen hat, wie seine Frau Ellen die Dienste seines ehemaligen Chefs Ike in Anspruch genommen hat? Welche Rolle spielt Ellens sexsüchtige Freundin Annika, die ebenfalls regelmäßig den Lovers Club aufsucht?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1