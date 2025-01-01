Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Bist du glücklich?

SAT.1Staffel 9Folge 1560
Bist du glücklich?

Richterin Barbara Salesch

Folge 1560: Bist du glücklich?

44 Min.Ab 12

Seitdem die flippige und unkonventionelle Single-Barfrau Tine bei ihrer ehemaligen Freundin Katja aufgetaucht ist, lebt Katja wieder das Leben einer 20-Jährigen und macht auf "jung, wild und unabhängig". Hat ihr Ehemann Frank Tine deshalb in die Gartenlaube gesperrt, obwohl er weiß, dass sie Diabetikerin ist und sich täglich Insulin spritzen muss? Oder steckt ihr Ex-Freund Marcel dahinter?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

