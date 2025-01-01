Richterin Barbara Salesch
Folge 1561: Hochmut kommt vor dem Fall
44 Min.Ab 12
Die Putzfrau Dörte ist angeklagt, dem Innenausstatter Giacomo Bartelli eine Flasche ins Gesicht geschlagen und ihn so schwer verletzt zu haben. Wird er nun für immer Narben behalten, weil er der Putzfrau tatsächlich das Angebot gemacht hat, für ihn als Innendesignerin zu arbeiten und später davon nichts mehr wissen wollte? Oder steckt sein Ex-Freund Christian dahinter, von dem sich Giacomo privat und beruflich getrennt hat?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1