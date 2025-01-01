Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Hochmut kommt vor dem Fall

SAT.1Staffel 9Folge 1561
Hochmut kommt vor dem Fall

Hochmut kommt vor dem FallJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1561: Hochmut kommt vor dem Fall

44 Min.Ab 12

Die Putzfrau Dörte ist angeklagt, dem Innenausstatter Giacomo Bartelli eine Flasche ins Gesicht geschlagen und ihn so schwer verletzt zu haben. Wird er nun für immer Narben behalten, weil er der Putzfrau tatsächlich das Angebot gemacht hat, für ihn als Innendesignerin zu arbeiten und später davon nichts mehr wissen wollte? Oder steckt sein Ex-Freund Christian dahinter, von dem sich Giacomo privat und beruflich getrennt hat?

