SAT.1Staffel 9Folge 1563
Folge 1563: First Love

44 Min.Ab 12

Direktorentochter Tina soll bei einem Einbruch in die Schule den Hausmeister Burghard mit Pfefferspray unschädlich gemacht und ihm danach ein Messer ins Bein gestoßen haben. Aber um Burghard ranken sich üble Gerüchte: Warum z.B. ist seine schwangere Tochter Kira plötzlich verschwunden? Hat er tatsächlich etwas mit der Schwangerschaft zu tun?

