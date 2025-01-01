Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1564
44 Min.Ab 12

Stundenlang liegt die 16-jährige Jule gefesselt, geknebelt und mit verbundenen Augen hilflos im Wald. Hat Hubert seine Mitschülerin dorthin verschleppt, nachdem er sie niedergeschlagen hat? Handelt es sich wirklich um den Amoklauf eines Außenseiters oder ist Hubert selbst Opfer eines makaberen Spiels geworden?

