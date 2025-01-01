Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Flatrate

SAT.1Staffel 9Folge 1565
Folge 1565: Flatrate

44 Min.Ab 12

Flora wird beschuldigt, den Kneipenwirt Heinz mit einer Sektflasche in seiner Gaststätte niedergeschlagen zu haben. Hat sie sich gerächt, weil ihre 16-jährige Schwester nach einer Flatrate-Party in seiner Kneipe ins Koma gefallen ist? Oder benutzt Stammgast Konrad Flora als Sündenbock?

