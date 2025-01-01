Richterin Barbara Salesch
Folge 1570: Infiziert
44 Min.Ab 12
"Glückwunsch, jetzt bist du HIV-positiv" steht auf dem Post-it, das Ralf in einer Bar auf seinem Rücken entdeckt, nachdem ihm eine unbekannte Person zuvor eine Einweg-Spritze in die Schulter gerammt hat. Doch wer hat einen Grund, ihm so etwas anzutun? War es wirklich seine ehemalige Schulkameradin Lena, die sich rächen wollte, weil er ihre berufliche Zukunft zerstört hat? Oder hat Sarah ihm einen Denkzettel verpasst, weil er sie schwanger sitzen gelassen hat?
