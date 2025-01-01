Richterin Barbara Salesch
Folge 1574: Cut
44 Min.Ab 12
Urplötzlich wird Lena in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen: Bevor sie reagieren kann, wird ihr das Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Freundes Kai herausgeschnitten. Hat er sie aus enttäuschter Liebe verletzt, weil sie ihn verlassen und ihr auch noch den Umgang mit ihrer Tochter Elise verboten hat? Oder ist Lena von ihrer Vergangenheit eingeholt worden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1