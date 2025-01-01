Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1575
Folge 1575: Brüder

44 Min.Ab 12

Über eine Woche ist Jan bereits spurlos verschwunden, als seine Frau Anja eine grausame Entdeckung macht: In der Wohnung findet sie seine Leiche an der Decke baumelnd. Hat Anjas Schwager Sven seinen Bruder aus enttäuschter Liebe getötet, weil sie sich nach einer zweijährigen Beziehung doch für Jan entschieden hat?

SAT.1
